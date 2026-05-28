PRATO. Per la terza volta Matteo Biffoni è stato eletto sindaco di Prato. E ora sulla nuova Giunta dice:
«Decide il sindaco, non c’è dubbio. Parto dai risultati delle urne, poi si prova a comporre una giunta fatta di
esperienza e di nuove opportunità, cercando di rispettare per quello che è possibile le diverse esigenze,
perché poi è più facile lavorare. Non mi convince l’idea dello scontro, la politica è l’arte di trovare un punto di
mediazione».
Matteo Biffoni torna sindaco di Prato. Intervista a Controradio
PRATO. Per la terza volta Matteo Biffoni è stato eletto sindaco di Prato. E ora sulla nuova Giunta dice: