www.controradio.it Matteo Biffoni torna sindaco di Prato. Intervista a Controradio Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:21:06 Share Share Link Embed

PRATO. Per la terza volta Matteo Biffoni è stato eletto sindaco di Prato. E ora sulla nuova Giunta dice:

«Decide il sindaco, non c’è dubbio. Parto dai risultati delle urne, poi si prova a comporre una giunta fatta di

esperienza e di nuove opportunità, cercando di rispettare per quello che è possibile le diverse esigenze,

perché poi è più facile lavorare. Non mi convince l’idea dello scontro, la politica è l’arte di trovare un punto di

mediazione».