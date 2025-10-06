www.controradio.it Martedì 7 ottobre inaugura il Middle East Now Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:46 Share Share Link Embed

La 16° edizione di Middle East Now festival, che quest’anno aprirà la rassegna 50 Giorni di Cinema a Firenze, si terrà dal 7 al 12 ottobre tra il Cinema La Compagnia, Cinema Astra e altri spazi cittadini. Tanti gli eventi e i protagonisti, per un’immersione sfaccettata nella cultura mediorientale e nell’attualità, attraverso cinema, documentari, teatro, fotografia, cibo, talk e progetti culturali in senso più ampio.

“Un programma che farà conoscere al pubblico le culture e le società di questi paesi, con una prospettiva che vuole andare oltre i pregiudizi e i luoghi comuni”. Dice Roberto Ruta, direttore artistico del festival.