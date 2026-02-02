www.controradio.it Making Italy: la nuova intelligenza delle mani, IA e sociale Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:18:29 Share Share Link Embed

La rivoluzione del paradigma di approccio all’intelligenza artificiale per fare dialogare artigianalità e innovazione. Presentazione del percorso intrapreso in IAAD – Istituto d’Arte Applicata e Design verso l’evoluzione dell’educazione dei designer del futuro: da “Made in Italy” a “Making Italy”. Chiara Brilli ne parla con il direttore dell’istituto Alessandro Colombo e il responsabile di Social Innovation Design, Gianpaolo Barozzi.

Trasformare l’Italia in un laboratorio collettivo, dove imprese, scuole, artigiani, designer e cittadini non si limitano a produrre merci, ma siano protagonisti di un intreccio virtuoso e dinamico di tre intelligenze complementari: “le mani che conoscono, le macchine che immaginano e le comunità che trasformano”.