MAGNETICA 2026 – Incontri di musica elettronica – L’intervista a Simone Faraci

MAGNETICA | incontri di musica elettronica

workshop – talk – concerti

Firenze 19 > 21 marzo 2026

Il 19, 20 e 21 marzo 2026 Tempo Reale, Centro di Ricerca, Produzione e Didattica Musicale di Firenze organizza la seconda edizione di MAGNETICA che si svolgerà tra l’Auditorium Centro Rogers di Scandicci e gli Studi di Tempo Reale, un’occasione di incontro intorno alla musica elettronica che si articolerà in workshop, talk e concerti incentrati su tre tematiche principali: audiovisione; ricerca vocale; processi di generazione algoritmica. Per ogni tematica ci saranno ospiti che modereranno gli incontri in programma nelle tre giornate e interagiranno attivamente con i/le partecipanti.

La scadenza del bando è fissata il 30 novembre 2025