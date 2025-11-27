    MAGNETICA 2026 – Incontri di musica elettronica – L’intervista a Simone Faraci

    0
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    MAGNETICA 2026 - Incontri di musica elettronica - L'intervista a Simone Faraci
    Loading
    /

    MAGNETICA | incontri di musica elettronica
    workshop – talk – concerti
    Firenze 19 > 21 marzo 2026

    Il 19, 20 e 21 marzo 2026 Tempo Reale, Centro di Ricerca, Produzione e Didattica Musicale di Firenze organizza la seconda edizione di MAGNETICA che si svolgerà tra l’Auditorium Centro Rogers di Scandicci e gli Studi di Tempo Reale, un’occasione di incontro intorno alla musica elettronica che si articolerà in workshop, talk e concerti incentrati su tre tematiche principali: audiovisione; ricerca vocale; processi di generazione algoritmica. Per ogni tematica ci saranno ospiti che modereranno gli incontri in programma nelle tre giornate e interagiranno attivamente con i/le partecipanti.
    La scadenza del bando è fissata il 30 novembre 2025