Madri spagnole contro gli abusi infantili – Speciale 25 Novembre 2020

Le testimonianze di Isabel, Silvia, Pilar, Maria dell’associazione spagnola ‘Madres que no besan sapos’ che riunisce un centinaio di madri: dopo aver denunciato gli abusi sessuali che hanno vissuto i loro figli e figlie hanno perso la custodia a causa di una diagnosi di Sindrome di Alienazione Parentale. Si tratta di una falsa sindrome che nasconde una violenza istituzionale, come racconta la psicologa clinica specializzata in violenza di genere Sonia Vaccaro. Alcune madri come Silvia non vedono le loro creature da 8 mesi, dall’inizio del primo lockdown. La serie di interviste è stata raccolta da Elena Ledda e Monica Pelliccia e supportata dal Centro Europeo di Giornalismo. Sentiamo le testimonianze delle madri e della psicologa Sonia Vaccaro.

(copyright immagine: Serena De Sanctis)