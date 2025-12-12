www.controradio.it Made in Sipario e Centro terapeutico europeo in charity corner Fondazione CrFirenze Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:25 Share Share Link Embed

Il charity corner di Fondazione Cr Firenze nell’ex farmacia di Santa Maria Nuova, ospita due nuove realtà onlus del territorio: Made in sipario e Centro terapeutico europeo.

La sede, che si trova all’angolo tra piazza Santa Maria Nuova e via Maurizio Bufalini, è stata messa a disposizione dalla Fondazione Cr Firenze per offrire alle organizzazioni del terzo settore uno spazio, a rotazione, in cui farsi conoscere e raccogliere fondi a sostegno delle diverse missioni sociali. I visitatori possono sostenere le iniziative delle onlus attraverso acquisti solidali, ricevendo in cambio oggetti artigianali e prodotti unici. Durante i giorni di apertura sono inoltre previsti incontri dedicati alla socializzazione, organizzati dalle realtà coinvolte

SS ha sentito la Vicepresidente di Fondazione CR Firenze, Maria Oliva Scaramuzzi