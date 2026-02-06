www.controradio.it Lucca: presentazione in città della proposta di legge "Remigrazione e Riconquista" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:02 Share Share Link Embed

ll movimento Difendere Lucca, forza di maggioranza in consiglio comunale, presenterà domani (sabato 7 febbraio) presso la propria sede la proposta di legge sulla “Remigrazione e Riconquista”.

Il 31 gennaio la proposta di legge di iniziativa popolare “Remigrazione e Riconquista” ha superato, sulla piattaforma del Ministero della Giustizia, le 50 mila firme necessarie per poter essere presentata in Parlamento. Il risultato è stato raggiunto il giorno successivo all’annullamento della conferenza stampa con cui i promotori avrebbero dovuto presentare ufficialmente il testo alla Camera dei deputati. L’evento, previsto per la mattinata del 30 gennaio, è stato infatti annullato dopo che alcuni esponenti dei partiti di opposizione hanno occupato la sala stampa della Camera. «Questa è la casa della democrazia. Sarebbe stato inammissibile consentire l’ingresso di nazisti e fascisti dichiarati, oltraggiando la memoria delle nostre madri e dei nostri padri costituenti», ha dichiarato il coportavoce di Europa Verde Angelo Bonelli, spiegando le ragioni del blocco.

La proposta di legge sarebbe dovuta essere illustrata da quattro rappresentanti del comitato promotore, tutti esponenti di estrema destra: il portavoce di CasaPound Luca Marsella, Ivan Sogari di Veneto Fronte Skinheads, l’ex esponente di Forza Nuova Jacopo Massetti e Salvatore Ferrara della Rete dei Patrioti.

Ne abbiamo parlato con Daniele Bianucci, consigliere comunale di Sinistra con Lucca – sinistra civica ed ecologista che è anche promotore di un evento che si svolgerà oggi pomeriggio nel centro di Lucca, dove si terranno letture simboliche sulla storia dell’emigrazione lucchese.