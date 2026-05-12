www.controradio.it Lotta all’emergenza abitativa, nasce servizio integrato tra Caaf e Sunia Toscana Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:30 Share Share Link Embed

Rafforzare la tutela di cittadini, proprietari e inquilini attraverso una rete capillare di assistenza su tutto il territorio toscano. Con questo obiettivo prende il via, sul fronte casa, la collaborazione tra il patronato Caaf Cgil Toscana e il sindacato degli inquilini Sunia Toscana, entrambi afferenti alla galassia Cgil, che insieme mettono a disposizione un servizio integrato dedicato alla gestione dei contratti di locazione e delle relative agevolazioni fiscali.