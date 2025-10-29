    Lombardi (Unifi): REarm Europe è mossa suicida, aumenterà dipendenza da USA

    0
    Unione Europea - sputnik v
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    Lombardi (Unifi): REarm Europe è mossa suicida, aumenterà dipendenza da USA
    Loading
    /

    Sullo stato dell’economia Europea, in occasione del vertice della BCE a Firenze, abbiamo intervistato il prof. Mauro Lombardi, docente di economia dell’innovazione all’università di Firenze