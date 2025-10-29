Lombardi (Unifi): REarm Europe è mossa suicida, aumenterà dipendenza da USA 29 Ottobre 2025 0 Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmailStampaTelegram www.controradio.it Lombardi (Unifi): REarm Europe è mossa suicida, aumenterà dipendenza da USA Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:07:58 Subscribe Share RSS Feed Share Link Embed Sullo stato dell’economia Europea, in occasione del vertice della BCE a Firenze, abbiamo intervistato il prof. Mauro Lombardi, docente di economia dell’innovazione all’università di Firenze