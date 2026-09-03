    Lo sdegno del Comitato civico Impariamo a dire Noi

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    TOSCANA. “Violenta tredicenne, l’aggressore ha confessato. Ma il Gip lo scarcera: ha mostrato resipiscenza ed è incensurato”. A seguito di questa vicenda il “Comitato Civico Impariamo a dire Noi. Circolo ARCI 25 Aprile. Per il contrasto della violenza maschile sulle donne” lancia un invito a scrivere al Sostituto Procuratore [[email protected]] che avrebbe voluto in carcere l’uomo violento, “chiedendo di trasmettere al Presidente della Procura o del Tribunale il nostro sdegno”. Ai nostri microfoni Eros Cruccolini del Comitato.