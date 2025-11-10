Lo Schermo dell’Arte compie di 18 anni e torna dal 12 novembre a Firenze

È dedicato alla regista marocchina Randa Maroufi il focus de Lo Schermo dell’Arte, il Festival di cinema e arte contemporanea che si terrà a Firenze dal 12 al 16 novembre al Cinema La Compagnia e in altri luoghi della città.
Della regista, che terrà anche una lettura il 14 novembre all’Istituto Francese di Firenze, saranno presentati cinque film realizzati tra il 2015 e il 2025.
Il festival giunto alla diciottesima edizione si inserisce all’interno della 50 giorni di cinema a Firenze
Intervista a Leonardo Bigazzi curatore de Lo schermo dell’Arte