www.controradio.it Lo Schermo dell'Arte compie di 18 anni e torna dal 12 novembre a Firenze Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:08 Share Share Link Embed

È dedicato alla regista marocchina Randa Maroufi il focus de Lo Schermo dell’Arte, il Festival di cinema e arte contemporanea che si terrà a Firenze dal 12 al 16 novembre al Cinema La Compagnia e in altri luoghi della città.

Della regista, che terrà anche una lettura il 14 novembre all’Istituto Francese di Firenze, saranno presentati cinque film realizzati tra il 2015 e il 2025.

Il festival giunto alla diciottesima edizione si inserisce all’interno della 50 giorni di cinema a Firenze

Intervista a Leonardo Bigazzi curatore de Lo schermo dell’Arte