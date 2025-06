www.controradio.it Lettera di un gruppo di docenti del Liceo “Filippo Buonarroti” di Pisa Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:07:38 Share Share Link Embed

PISA. “Noi docenti sentiamo le bambine e i bambini, i ragazzi e le ragazze di Gaza come nostri alunni, come nostri studenti. È anche per questo che oggi chiediamo la fine delle politiche di sterminio adottate dal governo israeliano contro la popolazione civile palestinese. Parla Mariangela Priarolo, docente di Filosofia e Storia, Liceo statale “Filippo Buonarroti” di Pisa.