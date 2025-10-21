Lettera di insegnanti pro Pal, Pd li difende da bufera social

MONTELUPO FIORENTINO. Un centinaio di insegnati dell’Istituto comprensivo di Montelupo Fiorentino, scuola elementare e media in provincia di Firenze, ha firmato e diffuso una lettera in cui prendono posizione contro “l’assedio che colpisce il popolo palestinese da decenni e che ha assunt o forme che molte voci autorevoli definiscono genocidiarie”. La lettera ha provocato decine di critiche sui social, mentre con maestri e professori si è schierato il Pd locale.