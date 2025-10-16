www.controradio.it Le Regionali e l'effetto Piana Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:21:59 Share Share Link Embed

Il risultato delle elezioni regionali apre un caso politico a Firenze, a causa del cattivo risultato del Pd, ma lo apre anche nella Piana e nei territori interessati dal Collegio Firenze 4, da Scandicci a Sesto fiorentino a Campi Bisenzio. Che cosa è accaduto? Perché il Pd non è riuscito a mobilitare i suoi elettori e ad eleggere dei Consiglieri in regione. Il nostro speciale, in diretta anche video sui nostri social.

Sandra Nistri, La Nazione, corrispondente dalla Piana



Pier Francesco Nesti, direttore di Piananotizie.it

Lorenzo Zambini, Segretario del Partito democratico di Sesto fiorentino, ex Vice sindaco e candidato al Consiglio regionale per la Piana