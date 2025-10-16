    Le Regionali e l’effetto Piana

    Le Regionali e l'effetto Piana
    Il risultato delle elezioni regionali apre un caso politico a Firenze, a causa del cattivo risultato del Pd, ma lo apre anche nella Piana e nei territori interessati dal Collegio Firenze 4, da Scandicci a Sesto fiorentino a Campi Bisenzio. Che cosa è accaduto? Perché il Pd non è riuscito a mobilitare i suoi elettori e ad eleggere dei Consiglieri in regione. Il nostro speciale, in diretta anche video sui nostri social.

    Sandra Nistri, La Nazione, corrispondente dalla Piana
    Pier Francesco Nesti, direttore di Piananotizie.it
    Lorenzo ZambiniSegretario del Partito democratico di Sesto fiorentino, ex Vice sindaco e candidato al Consiglio regionale per la Piana
    Alessio Biagioli, ex Sindaco di Calenzano