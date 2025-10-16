Il risultato delle elezioni regionali apre un caso politico a Firenze, a causa del cattivo risultato del Pd, ma lo apre anche nella Piana e nei territori interessati dal Collegio Firenze 4, da Scandicci a Sesto fiorentino a Campi Bisenzio. Che cosa è accaduto? Perché il Pd non è riuscito a mobilitare i suoi elettori e ad eleggere dei Consiglieri in regione. Il nostro speciale, in diretta anche video sui nostri social.
Le Regionali e l’effetto Piana
/
RSS Feed
Sandra Nistri, La Nazione, corrispondente dalla Piana
Pier Francesco Nesti, direttore di Piananotizie.it
Lorenzo Zambini, Segretario del Partito democratico di Sesto fiorentino, ex Vice sindaco e candidato al Consiglio regionale per la Piana
Alessio Biagioli, ex Sindaco di Calenzano