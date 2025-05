www.controradio.it "L'avvocato del minore" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:08:13 Share Share Link Embed

“L’avvocato del minore” – aspetti civili, penali e deontologici del ruolo dell’avvocatura a servizio dei minori, promosso dal CPO Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Firenze e la Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze – Scuola Forense.Nell’occasione sarà presentato il libro dell’Avv.ta Sibilla Santoni “L’Avvocata dei bambini” un utile strumento per motivare le colleghe ed i colleghi alla professione di avvocati in un settore così delicato come quello della tutela dei minori

Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze c/o Nuovo Palazzo di Giustizia in Viale A. Guidoni, 61 – Firenze

Sibilla Santoni