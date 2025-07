www.controradio.it Lavoratori delle farmacie in piazza per il contratto Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:07:29 Share Share Link Embed

TOSCANA. Dopo quasi un anno dalla scadenza del loro contratto nazionale e dopo la rottura della trattativa di rinnovo a causa dell’enorme distanza tra la richiesta di incremento salariale chiesto dai sindacati e la disponibilità data da Federfarma, anche in Toscana i farmacisti e gli altri lavoratori e lavoratrici delle farmacie private sono in mobilitazione. Appuntamento oggi, 15 luglio, a Firenze, davanti alla sede di Federfarma in via Fabiani. Gianni Elmi Andretti è della Cisl Fisascat Firenze e Prato.