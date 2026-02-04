www.controradio.it L'assemblea Unifi sulla riforma degli Atenei Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:07:58 Share Share Link Embed

Firenze. Un gruppo composto da 160 tra docenti, studenti e personale amministrativo Unifi ha organizzato per la giornata di mercoledì 04 febbraio 2026 alle 14:30 al campus universitario di Novoli, edificio D4 Aula 005, un’assemblea con la Rettrice Alessandra Petrucci. Al centro dell’incontro la legge delega per la riforma della governance universitaria. Per gli organizzatori è un passo lesivo dell’indipendenza e dell’autonomia degli atenei. Iacopo Zetti è un urbanista Unifi e fa parte del gruppo che ha organizzato l’assemblea.