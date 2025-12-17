www.controradio.it L’artigianato torna in centro Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:08:23 Share Share Link Embed

L’artigianato torna in centro

Al via la Call per le nuove botteghe artigiane di via Guelfa. CNA e Confartigianato selezioneranno le imprese che entreranno nel nuovo polo. Spazi assegnati a rotazione e canone agevolato. Via Guelfa si prepara a diventare un nuovo polo dell’artigianato fiorentino. Dopo essersi aggiudicate il bando promosso dalla Città Metropolitana di Firenze per riportare nel centro storico lavorazioni di qualità e promuovere la rigenerazione urbana dell’area, CNA Firenze Metropolitana e Confartigianato Imprese Firenze hanno aperto la Call per selezionare le imprese che occuperanno i locali ai civici 79/r, 83/r e 107–108/r.

Lorenzo Cei, direttore generale Cna Firenze Metropolitana