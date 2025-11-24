www.controradio.it L’amore, la violenza, la follia. L’intervista a Neri Pollastri Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:06:18 Share Share Link Embed

A teatro per riflettere sulla difficile relazione uomo-donna.

Martedì 25 Novembre alle ore 16,00 in Piazza Dalmazia, Centro Commerciale Naturale, verrà celebrata la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con interventi di associazioni e personalità, musica, danze e sketch teatrali, a cura di Quartiere 5 e CCN Dalmazia.

Sempre Martedì 25, alle ore 21,00 al Teatro Nuovo Sentiero, la rassegna si concluderà con il monologo Oscillazioni, di Vitaliano Trevisan, Compagnia Teatro Nuovo Sentiero, regia di Sandra Ballerini, con Neri Pollastri. Vitaliano Trevisan, morto suicida quasi tre anni orsono, è da molti considerato uno dei maggiori drammaturghi italiani contemporanei; questo suo monologo affronta il tema del femminicidio, osservandone da vicino la componente maschile. Riflessioni a cura del comitato Impariamo a dire Noi.