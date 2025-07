www.controradio.it La vertenza G-Logistic/GXO è tutt’altro che conclusa Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:04:46 Share Share Link Embed

FIRENZE. L’azienda è tornata ad aprire la procedura di licenziamento collettivo, riportando in alto mare il destino dei lavoratori e delle lavoratrici.” A dirlo è il segretario generale della Fit-Cisl Toscana, Antonino Rocca, in merito alle difficoltà delle due aziende che nel sito di Montelupo Fiorentino e a Sesto Fiorentino si occupano di e-commerce e logistica, in via quasi esclusiva per il gruppo Gucci, e che contano complessivamente 71 occupati, soprattutto donne.