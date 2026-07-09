La Toscana in radio del 9 luglio 2026 – Puntata 30

Prende vita il Villaggio Montedomini: un nuovo spazio abitativo pubblico nel cuore di Firenze, in via dei Malcontenti 6 a pochi passi da Piazza Santa Croce, dedicato ad anziani fragili ultrasessantacinquenni.
Il centro è già in funzione con i primi quindici appartamenti che già accolgono ventuno ospiti.
Le interviste a Sara Funaro, Sindaca di Firenze, Maurizio Frittelli, Presidente dell’ASP Montedomini, Nicola Paulesu, Assessore al Welfare del Comune di Firenze, Eugenio Giani, Presidente Regione Toscana.