La Toscana in Radio del 5 marzo 2026 – Puntata 12

La Regione Toscana ha dichiarato finanziabili tutte le 105 domande presentate dagli agricoltori per ottenere contributi sugli investimenti irrigui aziendali: sul piatto ci sono 17,3 milioni di euro. Il bando sostiene nuovi impianti irrigui – anche con funzione antibrina – sistemi di stoccaggio idrico e tecnologie digitali per una gestione più efficiente della risorsa idrica.

L’elenco dei progetti finanziati sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Toscana nella sezione dedicata ai contributi per investimenti irrigui aziendali.

Gennaro Giliberti dirigente agricoltura Regione Toscana.