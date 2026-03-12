La Toscana in Radio del 12 marzo 2026 – Puntata 13

Oltre 7000 giovani coinvolti in tutte le province della Toscana, nei più svariati ambiti: dall’economia circolare ai diritti civili, dall’accoglienza dei cittadini stranieri alla disabilità. Sono questi i numeri della passata edizione del bando “Siete Presente”, che ha visto l’attivazione di oltre 470 mila euro di finanziamenti.
Bernard Dika sottosegretario alla Presidenza della Regione e coordinatore di Giovanisì, il progetto di Regione Toscana per l’autonomia dei giovani ci parla di questo bando, dedicato ogni anno al sostegno del volontariato giovanile.