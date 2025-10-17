www.controradio.it La Toscana con Sigfrido Ranucci Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:14 Share Share Link Embed

L’Associazione Stampa Toscana, l’Ordine dei giornalisti insieme al Cdr della Tgr Rai Toscana, esprimendo “grande preoccupazione per l’attentato al collega, gesto che evoca gli anni di piombo e gli ordigni della mafia” si sono dati appuntamento oggi pomeriggio sotto la Rai di Firenze per un presidio di solidarietà e condanna al quale hanno preso parte anche il neo rieletto presidente della Regione Giani e la sindaca Funaro.

