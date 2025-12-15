www.controradio.it La storia di S. Angelo a Lecore - intervista all'assessore Ballerini Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:00 Share Share Link Embed

Serviranno altri accertamenti medico legali per stabilire quando e cosa abbia provocato il decesso dell’uomo di 32 anni i cui resti sono stati rinvenuti dalla polizia locale in un baule in una villetta bifamiliare a Sant’Angelo a Lecore, comune di Campi Bisenzio (Firenze). In quella casa il 32enne aveva abitato con la madre

settantenne e un fratello e una sorella di poco più grandi di lui. L’anziana e i due figli sono stati poi tutti portati in ospedale. Una storia di disagio e solitudine che andava avanti da tempo ma non conosciuta dal Comune

“È una vicenda che ci lascia senza parole”, ha sottolineato l’assessore comunale alle politiche sociali Lorenzo Ballerini. “Grazie alla segnalazione e al lavoro in rete tra servizi sociali, personale sanitario e polizia locale siamo riusciti a fare luce su una situazione di estrema fragilità”.