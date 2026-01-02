www.controradio.it La ricerca di volontari per censire i senza fissa dimora Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:11:44 Share Share Link Embed

Ospite nei nostri studi Maria Pia Zampieri, Coordinatrice Metropolitana per la città di Firenze incaricata da fio.PSD (Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora) nell’organizzazione della Conta delle Persone Senza Dimora indetta da ISTAT per l’anno 2026. La città di Firenze parteciperà, insieme alle 14 città metropolitane italiane, alla rilevazione in contemporanea nazionale. La rilevazione ha come obiettivo fare una mappatura del fenomeno della grave emarginazione adulta andando ad intercettare le persone che vivono in strada e che dormono in strutture di accoglienza notturna e dormitori. La data della rilevazione è stata fissate per il 26.01.2026 più il 28-29.01.2026 per la somministrazione di un questionario qualitativo. La rilevazione ha l’obiettivo di aggiornare i dati sul fenomeno e di contribuire alla programmazione delle future politiche pubbliche. A tale proposito è partita la compagna di reclutamento volontari “Tutti Contano” per coinvolgere il maggior numero di persone.