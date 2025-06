www.controradio.it La proposta di legge regionale per potare il teatro a scuola Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:05:25 Share Share Link Embed

La proposta di legge regionale per potare il teatro a scuola.

FIRENZE. Introdurre percorso strutturato di educazione teatrale in tutte le scuole primarie e secondarie della Toscana. Lo prevede una proposta legge che vede come prima firmataria Cristina Giachi, presidente della commissione istruzione, formazione, beni e attività culturali del Consiglio regionale.