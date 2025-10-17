www.controradio.it La Pistoia di Tomasi, dal Comune al Consiglio regionale: cosa ne pensano i cittadini Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:19:25 Share Share Link Embed

Come si sveglia la città di Pistoia all’indomani delle elezioni regionali? Il sindaco uscente Alessandro Tomasi di Fratelli d’Italia ha governato la città per nove anni, il primo di destra dopo decenni di governo del centro sinistra. Tomasi, come è noto, non ha vinto la sfida con il Presidente Eugenio Giani, ma ha deciso di entrare di Consiglio regionale e di stare così a capo dell’opposizione. Nel frattempo la città di Pistoia sarà governata dalla viceSindaca, fino alle prossime elezioni in primavera. Cosa rimane del governo di Tomasi, come è stato valutato dai cittadini e infine, riuscirà il centro sinistra a riprendersi la città? Sono alcune delle domande che Raffaele Palumbo ha rivolto ai cittadini di Pistoia e che vi facciamo ascoltare in questo speciale.