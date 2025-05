www.controradio.it La Piana per la Palestina scende in piazza Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:05:22 Share Share Link Embed

Centinaia le adesioni all’appello lanciato per una mobilitazione di cittadine e cittadini, associazioni e istituzioni della Piana fiorentina per la Palestina. La data scelta è quella del 24 maggio per una manifestazione per le strade di Sesto Fiorentino, con concentramento in piazza Vittorio Veneto alle 14 e conclusione del corteo in piazza Rapisardi, di fronte all’Unione Operaia di Colonnata, per gli interventi degli organizzatori e delle realtà coinvolte. L’appello è stato lanciato dal collettivo del Giovesì, formato ragazze e ragazzi che svolgono volontariato presso l’Unione Operaia di Colonnata. Hanno dato la propria adesione, tra gli altri, i sindaci di Sesto Fiorentino, Calenzano e Campi Bisenzio, Cgil, Fiom, le forze politiche di centrosinistra di Sesto Fiorentino, Calenzano e Campi Bisenzio, numerosi circoli Arci, Acli e sezioni Anpi.

L’approfondimento con Jacopo Madau assessore alla cultura del Comune di Sesto e militante del collettivo che ha lanciato la piattaforma.