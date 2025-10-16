www.controradio.it LA PATENTE – ‘U PICCIU Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:10:18 Share Share Link Embed

Krypton rilegge “La patente” – Prima regionale al Goldoni di Firenze venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 ottobre 2025 alle ore 20:30 al Teatro Goldoni (via Santa Maria, 15 – Firenze)

La filosofia, il linguaggio e la modernità del più famoso atto unico di Pirandello. C’è tutto questo e qualcosa in più in “La patente – ‘u picciu”, lo spettacolo teatrale che Fulvio Cauteruccio, in scena insieme a Flavia Pezzo e Massimo Bevilacqua, porta sul palco del Teatro Goldoni per la stagione 2025/26 del Teatro delle Donne.