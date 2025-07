www.controradio.it La paralisi dei partiti e le prossime elezioni regionali Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:12:21 Share Share Link Embed

TOSCANA. Si moltiplicano gli appelli di circoli del Pd e sindaci del territorio per chiedere l’ufficializzazione della ricandidatura di Eugenio Giani alla presidenza della Regione Toscana. Mentre anche il candidato del centro destra Alessandro Tomasi (Fdi) resta in attesa di notizie da Roma. Nel frattempo, come anticipato in esclusiva da Controradio, si vota il 12 e il 13 di ottobre. E c’è ancora da sciogliere i nodi del terzo mando, dei candidati alla presidenza, delle coalizioni e delle liste elettorali. Ma perché i partiti sono ancora paralizzati? Lo chiediamo al prof. Alessandro Chiaramonte, politologo Unifi.