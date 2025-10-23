    “La Mafia nega la bellezza (della Sicilia e non solo)”

    0
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    "La Mafia nega la bellezza (della Sicilia e non solo)"
    Loading
    /

    Stamattina nel Salone dei Cinquecento – Palazzo Vecchio, in occasione dell’ iniziativa ‘Diario di un viaggio’, il procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia ha  incontrato i ragazzi del liceo Da Vinci.    L’iniziativa è stata  promossa da  Fondamenta, ciclo di incontri dedicati alla Costituzione ideati e realizzati dal  presidente  del consiglio comunale Cosimo Guccione. Abbiano intervistato due stidenti reduci da un viaggio in Sicilia, sui luoghi simbolo della mafia e dell’antimafia.