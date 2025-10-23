"La Mafia nega la bellezza (della Sicilia e non solo)"
Stamattina nel Salone dei Cinquecento – Palazzo Vecchio, in occasione dell’ iniziativa ‘Diario di un viaggio’, il procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia ha incontrato i ragazzi del liceo Da Vinci. L’iniziativa è stata promossa da Fondamenta, ciclo di incontri dedicati alla Costituzione ideati e realizzati dal presidente del consiglio comunale Cosimo Guccione. Abbiano intervistato due stidenti reduci da un viaggio in Sicilia, sui luoghi simbolo della mafia e dell’antimafia.