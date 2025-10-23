www.controradio.it "La Mafia nega la bellezza (della Sicilia e non solo)" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:03:43 Share Share Link Embed

Stamattina nel Salone dei Cinquecento – Palazzo Vecchio, in occasione dell’ iniziativa ‘Diario di un viaggio’, il procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia ha incontrato i ragazzi del liceo Da Vinci. L’iniziativa è stata promossa da Fondamenta, ciclo di incontri dedicati alla Costituzione ideati e realizzati dal presidente del consiglio comunale Cosimo Guccione. Abbiano intervistato due stidenti reduci da un viaggio in Sicilia, sui luoghi simbolo della mafia e dell’antimafia.