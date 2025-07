www.controradio.it La Gkn, quattro anni dopo Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:14:23 Share Share Link Embed

CAMPI BISENZIO. ‘La lotta rompe le scatole’. E’ uno degli slogan del Collettivo di fabbrica ex Gkn che si appresta a dare vita alla due giorni sotto la Torre di San Niccolò a 4 anni dall’inizio della vertenza. Proprio in questi giorni nel 2021 arrivavano infatti le 422 lettere di licenziamento per posta elettronica e da allora il presidio permanente di fabbrica porta avanti la mobilitazione e la vertenza. La Newsline serale di venerdì 11 luglio sarà in diretta da Piazza Poggi per il concerto/evento con Piero Pelù, Bandabardò, e molti altri artisti nell’ambito della due giorni di musica, assemblea e mobilitazioni.

MATTEO MORETTI