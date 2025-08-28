www.controradio.it La Giornata nazionale di digiuno per Gaza. Adesioni ed iniziative Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:09:39 Share Share Link Embed

TOSCANA. La Cgil Toscana aderisce alla Giornata nazionale di digiuno per Gaza. Un gesto simbolico per denunciare la tragedia umanitaria che colpisce la popolazione di Gaza e per chiedere: cessate il fuoco immediato, rispetto del diritto internazionale, corridoi umanitari per aiuti, cure e protezione dei civili. Invitiamo iscritti, delegate, delegati, cittadine e cittadini a partecipare. Come aderire: fotografatevi all’ora di pranzo del 28 agosto con il cartello “Io digiuno contro il genocidio a Gaza” e condividete la foto sui vostri social con l’hashtag #digiunogaza. Nel frattempo Insieme per la pace Isolotto lancia una petizione per l’assegnazione delle Chiavi della città a Francesca Albanese, relatrice speciale per la Palestina dell’Onu. La petizione si può sottoscrivere al seguente link https://chng.it/hNDRKL2zyB Paolo Gozzani è della segreteria della Cgil Toscana, Andres Lasso è di Insieme per la pace Isolotto.