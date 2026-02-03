www.controradio.it 'La democrazia del corpo' si diffonde tra spazi, territori, produzioni e giovani Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:03:37 Share Share Link Embed

Un progetto diffuso sulla città e sul territorio fiorentino, performance e progetti nazionali e internazionali, laboratori, partecipazione e nuove compagnie. ‘La democrazia del corpo’ nell’edizione 2026 – parte I si presenta al pubblico per un movimento che dal 7 febbraio si snoderà fino al 21 giugno con la direzione artistica naturalmente di Virgilio Sieni, a cura del centro nazionale CANGO e col sostegno di Ministero della Cultura, Fondazione CR Firenze, Comune e Regione.

Intervista di Chiara Brilli a Virgilio Sieni

INFO www.virgiliosieni.com