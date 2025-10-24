La Compagnia Catalyst presenta “Freedom” – L’intervista a Riccardo Rombi

“𝙁𝙧𝙚𝙚𝙙𝙤𝙢” la rassegna di teatro civile a cura della Compagnia Catalyst con spettacoli, incontri e laboratori in diversi quartieri di Firenze.
𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟏𝟖 𝐨𝐭𝐭𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟐𝟏 – 𝐑𝐎𝐌𝐀𝐍𝐈𝐍𝐀 | di e con 𝗔𝗻𝗻𝗮 𝗠𝗲𝗮𝗰𝗰𝗶, 𝑻𝒆𝒂𝒕𝒓𝒐 𝑹𝒆𝒊𝒎𝒔 𝑸3
𝐋𝐮𝐧𝐞𝐝ı̀ 𝟐𝟎 𝐨𝐭𝐭𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟖 – 𝐅𝐑𝐄𝐄 𝐏𝐋𝐀𝐍𝐄𝐓 | Compagnia 𝗖𝗮𝘁𝗮𝗹𝘆𝘀𝘁, 𝑻𝒆𝒂𝒕𝒓𝒐 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒆 𝑺𝒑𝒊𝒂𝒈𝒈𝒆 𝑸5
𝐕𝐞𝐧𝐞𝐫𝐝ı̀ 𝟐𝟒 e 𝐬𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟐𝟓 𝐨𝐭𝐭𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟐𝟏.𝟑𝟎 – 𝐋𝐀𝐕𝐎𝐑𝐎 𝐃𝐀 𝐌𝐎𝐑𝐈𝐑𝐄, Compagnia 𝗖𝗮𝘁𝗮𝗹𝘆𝘀𝘁, 𝑳𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒐 𝑻𝒆𝒂𝒕𝒓𝒐 𝑷𝒖𝒄𝒄𝒊𝒏𝒊 𝑸1
𝐆𝐢𝐨𝐯𝐞𝐝ı̀ 𝟑𝟎 𝐨𝐭𝐭𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟐𝟏 – 𝐀 𝐕𝐎𝐋𝐎 𝐃❜𝐀𝐍𝐆𝐄𝐋𝐎, Compagnia 𝗖𝗼𝘁𝘁𝗶𝗻𝗶/𝗖𝗮𝗻𝘇𝗶, 𝑻𝒆𝒂𝒕𝒓𝒐 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒆 𝑺𝒑𝒊𝒂𝒈𝒈𝒆 𝑸5
𝙂𝙞𝙤𝙫𝙚𝙙ı̀ 23 𝙤𝙩𝙩𝙤𝙗𝙧𝙚 – 𝐅𝐑𝐄𝐄 𝐏𝐋𝐀𝐍𝐄𝐓 , Compagnia 𝗖𝗮𝘁𝗮𝗹𝘆𝘀𝘁, 𝑻𝒆𝒂𝒕𝒓𝒐 𝑹𝒆𝒊𝒎𝒔 𝑸3