 La Città Cancellata. Verso il CARNEVALE a La Polveriera!

Un attraversamento del centro storico di Firenze riflettendo su privatizzazione, mercificazione dell’educazione e della vita sociale. Giovedì 5 Febbraio 2026Partenza alle 15 in Piazza Ghiberti davanti all’entrata dell’Università. “Approderemo a Santa Apollonia dove incontreremo l’esperienza della Polveriera occupata. Lungo il percorso incontreremo cittadini informati chi ci racconteranno le vicissitudini di luoghi in trasformazione quelli le Poste Nuove di via Pietrapiana, S. Orsola, Ex Ospedale di via Sangallo”. L’evento è organizzato da Cartografia Resistente in connessione con l’incontro con Stavros Stavridis all’Università di Firenze.
Silvia Baracani assemblea VeneraLA. Architetta che si occupa principalmente di ambient therapy
Lorenzo Tripodi urbanista e film maker, cofondatore di Oginoknauss, Cartografia Resistente e Tesserae