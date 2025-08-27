    La campagna elettorale per le Regionali ai blocchi di partenza: cosa aspettarci?

    0
    Regionali
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    La campagna elettorale per le Regionali ai blocchi di partenza: cosa aspettarci?
    Loading
    /

    Dopo l’ufficializzazione del candidato del centrodestra Alessandro Tomasi,  parte ufficialmente la campagna elettorale. Come sarà? lo abbiamo chiesto ad Azzurra Giorgi di Repubblica