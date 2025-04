www.controradio.it L’ Agenda dell’Architetto del 24 aprile 2025. Il "Piano Verde" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:01:51 Share Share Link Embed

La Palazzina Reale, sede dell’Ordine degli Architetti di Firenze, ha ospitato lo scorso 11 aprile un evento dedicato al Piano Verde, creato dal Comune di Firenze per contrastare i cambiamenti climatici, con l’obiettivo di rendere la città più verde, sostenibile e resiliente, migliorando l’accesso agli spazi verdi per tutti i cittadini. Tra gli interventi quello della vicesindaca (con delega all’ambiente Paola Galgani).

“Perché questo Piano del Verde sia davvero efficace, ora servono scelte coraggiose: ridurre traffico e superfici asfaltate è il modo più efficace per restituire spazio al verde e migliorare la qualità urbana. Il Piano dovrà essere in grado di trovare un punto di equilibrio tra sostenibilità ambientale, sostenibilità economica e gli obiettivi di breve e lungo termine”, hanno spiegato in una nota congiunta Luca Scollo, presidente dell’Ordine degli Architetti di Firenze e Stefano Corsi e Gabriele Antonacci della commissione Ambiente ed Energia dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze. Il Piano del Verde, afferma il presidente Scollo, “rappresenta un’occasione di grande spessore e importanza per tutta la città metropolitana. Il verde urbano, va sottolineato, non si limita a una funzione estetica o decorativa, ma dà qualità alla vita, ed è parte integrante dell’architettura stessa della città, che si compone anche degli elementi della natura”.