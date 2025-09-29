www.controradio.it Krypton presenta "Anatomia del Conflitto" - L'intervista a Fulvio Cauteruccio Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:12:33 Share Share Link Embed

Un percorso di spettacoli, laboratori e incontri per raccontare la guerra e immaginare la pace: 11 eventi tra teatro, musica, danza, laboratori, letture e performance immersive.

Dal 1 ottobre al 26 novembre in 5 quartieri di Firenze. Primo appuntamento “𝙇’𝙚𝙘𝙤 𝙙𝙞 𝙪𝙣𝙤 𝙨𝙥𝙖𝙧𝙤”. 𝗠𝗮𝘀𝘀𝗶𝗺𝗼 𝗭𝗮𝗺𝗯𝗼𝗻𝗶, cantautore, già chitarrista di CCCP e CSI, e scrittore, presenta il concerto-spettacolo che intreccia memoria familiare e storia di un Paese ferito da violenza e vendette.

Mercoledì 1 OTTOBRE, ORE 21.00 al 𝗧𝗲𝗮𝘁𝗿𝗼 𝗔𝗳𝗳𝗿𝗮𝘁𝗲𝗹𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼, Via Giampaolo Orsini, 73 – Firenze.