Iran, Landini a Firenze: “Subito cessate il fuoco”

“È sotto gli occhi di tutti che il ritorno allo strumento della guerra come regolazione normale dei rapporti mette a rischio la democrazia e la qualità della vita delle persone. Quello che sta avvenendo è molto pericoloso, vede il rischio di un allargamento importante”. È quanto dichiara, a margine di un evento a Firenze, il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, rispondendo a una domanda dei giornalisti sulle ricadute della guerra in Iran.

“A nome del sindacato non solo italiano, ma di quello che ha detto anche il sindacato mondiale ed europeo, la nostra posizione è di chiedere un immediato cessate il fuoco perché siamo in presenza di un intervento fatto dagli Stati Uniti e di Israele, che di nuovo ha violato qualsiasi diritto internazionale”. Per Landini “l’allargamento del conflitto che sta avvenendo va assolutamente fermato. L’Italia e l’Europa devono svolgere un ruolo in questa direzione per non fornire sostegno a questa guerra e non muoversi in questa direzione”. Il leader della Cgil precisa: “Nessuno di noi piange il dittatore che è morto, nessuno di noi ha mai difeso la dittatura iraniana. Anzi siamo stati sempre al fianco e sostenuto ‘Donna, vita, libertà’ da anni, senza alcun problema. Vorrei ricordare, peraltro, che quello è un regime che vede anche molti sindacalisti arrestati”. L’oggetto della discussione, sottolinea ancora, “non è la difesa del regime iraniano, ma quello che mettiamo in discussione è la guerra che non è lo strumento che estende la democrazia”. In effetti, riflette ancora Landini, “come si è già visto con la guerra in Ucraina, alla fine chi paga le conseguenze sono soprattutto le lavoratrici e i lavoratori. Lo stiamo vedendo di nuovo in questa fase con una ripresa immediato dei prezzi, delle bollette”. La linea del sindacato è univoca: “È necessario ripristinare il ruolo dell’Onu, della diplomazia e applicare la nostra Costituzione che ripudia la guerra- è lo sprone di Landini- questo è il principio che ci deve guidare anche in una situazione così complicata e difficile”.