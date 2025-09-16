Insulti razzisti ad Antonella Bundu: "non solo parole, ma istigazioni a una violenza reale"
Antonella Bundu, candidata alle prossime regionali per Toscana Rossa, ai commenti razzisti da lei stessa denunciati a un tweet su X di Francesca Totolo, ha risposto sul suo profilo facebook con una foto che la ritrae sorridente con una banana in mano, con a commento: “In foto un’italiana che gentilmente offre una banana a quelli che hanno imparato a tirargliela” e ribadisce ai nostri microfoni: “Casa Pound deve essere chiusa”