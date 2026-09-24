    Institut français di Firenze – La Giornata Europea delle lingue e l’inizio dei corsi 2026

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    Institut français di Firenze - La Giornata Europea delle lingue e l'inizio dei corsi 2026
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    L’intervista a Anne-Laure Jeanvoine, nuova direttrice dell’Institut français e Console Generale di Francia a Firenze, in carica dal 1° settembre e Julie Boulegue, responsabile dei corsi.