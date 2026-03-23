In Toscana riparte il treno della memoria, a bordo oltre 400 studenti

Dopo sei anni riparte in Toscana il Treno della memoria, da Firenze ad Auschwitz. A bordo oltre 400 studenti di 46 scuole di tutta la regione, una cinquantina di insegnanti, universitari e rappresentanti delle comunità deportate e di associazioni antifasciste che saranno protagoniste anche di dieci laboratori di approfondimento durante il viaggio. “Attraverso il Treno della memoria – ha detto il governatore Eugenio Giani – diamo un messaggio anche al presente. Basta con le guerre, con la discriminazione degli altri, che sia discriminazione etnica, religiosa, razziale”.
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