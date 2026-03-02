In-Testo: Controradio incontra Radio Gridolini

In-Testo. In diretta dalla Stazione Leopolda di Firenze, Controradio incontra Radio Gridolini per Testo [come si diventa un libro]. News e curiosità sul mondo dell’editoria.

Dal 27 febbraio al 1° marzo prossimi, la quinta edizione di TESTO [Come si diventa un libro], evento dedicato all’editoria contemporanea e ai suoi protagonisti, organizzato da Pitti Immagine in collaborazione con Stazione Leopolda e ideato da Todo Modo. Con 168 case editrici, di cui 31 alla loro prima edizione o al rientro a TESTO, oltre 180 autrici e autori da tutto il mondo e quasi 200 appuntamenti in programma tra anteprime, presentazioni, seminari, laboratori, panel, produzioni originali e collaborazioni, TESTO sarà ancora una volta l’occasione per osservare da vicino il grande e affascinante laboratorio dell’editoria. La voce di TESTO 2026 è, sin dalla prima edizione, Radio Gridolini. Novità di questa edizione: i microfoni di Radio Gridolini ospiteranno quest’anno un giornalista di Controradio e allo stesso modo CONTRORADIO ospiterà sulle sue frequenze Radio Gridolini per una striscia giornaliera. Ogni mattina, da venerdì a domenica, dalle 10:00 alle 10:30 una voce di Controradio presenterà gli appuntamenti della giornata in Leopolda e lancerà l’intervista al primo ospite.

Giorno 1

Giorno 2

Giorno 3