“Impronte”ed il Cammino di Santiago di Compostela. Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:06:20 Share Share Link Embed

Non si sono fermati davanti alla malattia, non si fermeranno davanti alla fatica del Cammino di Santiago di Compostela. I pazienti del gruppo “Impronte” della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Firenze, nato nel 2018 dal Servizio Lilt di Psiconcologia del Cerion-Centro di Riabilitazione Oncologica Ispro-Lilt di Villa delle Rose, hanno un sogno: percorrere, a fine maggio, la storica strada spagnola dei pellegrini. L’idea dei camminatori è quella di portare simbolicamente insieme a loro tutte le persone che non possono camminare, che stanno affrontando terapie o interventi e anche chi non ce l’ha fatta: a loro dedicheranno i loro passi. Ma per farlo hanno bisogno del vostro aiuto: per questo lanciano un appello a cittadini, aziende e associazioni fiorentine, affinché diano un contributo per realizzarlo, sostenendo una parte dei costi per il viaggio.