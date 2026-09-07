Impianto agrivoltaico a Ribolla, la protesta dal territorio e dalla politica

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Presidio sabato scorso a Ribolla, nel comune di Roccastrada (Grosseto) promosso dal collettivo Diritti in Palestina per protestare contro il progetto di un impianto fotovoltaico riconducile a una società israeliana, la Shikun & Binui, che opera nei territori palestinesi occupati della Cisgiordania ed è attiva in progetti nelle Alture del Golan siriane occupate, in violazione del diritto internazionale, come accertato dalle Nazioni Unite. Alla manifestazione hanno aderito il M5s regionale e di Grosseto e il Prc Toscano. “Non può esserci spazio in Toscana per progetti energetici riconducibili a multinazionali coinvolte nelle violazioni dei diritti umani”. Questa la presa di posizione anche di Avs. Il Partito democratico di Roccastrada, ribadisce che la transizione energetica deve essere “anche etica” e non può tradursi in speculazione. Il Pd condivide la posizione espressa dal sindaco Francesco Limatola sulla necessità di conciliare le rinnovabili con le vocazioni agricole, paesaggistiche ed economiche del territorio.
il consigliere regionale Avs Lorenzo Falchi