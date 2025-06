www.controradio.it Il viaggio della Costituzione Episodio 4. La costituzione alla prova delle nuove tecnologie Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:30:14 Share Share Link Embed

L’impatto delle nuove tecnologie sulla Costituzione. Come inquadrarle? E quali rischi/opportunità presentano? Anche in rapporto ad alcuni dei punti focali focali della nostra Carta come la famiglia, la salute, l’istruzione