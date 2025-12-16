“Il tempo delle cose. Persone, suoni, paesaggi”. Prima Residenza d’artista presso Villa Celle di Santomato

Con oltre 4 milioni di euro del Fondo sociale europeo, la Regione Toscana finanzia 12 progetti per Residenze d’artista, ovvero progetti dedicati alla formazione e alla produzione artistica nell’ambito dell’arte contemporanea. Tra il 2026 e il 2027 saranno attivate 24 residenze d’artista (2 per ogni progetto finanziato), con 168 giovani artisti e curatori under 35 che vivranno e lavoreranno in Toscana per 6-9 mesi. Tra gli enti beneficiari dei finanziamenti ci sono il Centro per l’Arte contemporanea Luigi Pecci di Prato, la Fondazione Gori Celle, la Fondazione Musei senesi e la Fondazione Mus.e.

Residenza 1 “Il tempo delle cose. Persone, suoni, paesaggi” – promosso da La Fondazione Gori-Celle, in partenariato con PromoPA Fondazione, finanziato dalla Regione Toscana. Il progetto, denominato “COABITAZIONI: ARTE, PAESAGGIO E COMUNITA’” prevede l’attivazione di due residenze d’artista presso la Villa Celle di Santomato, Pistoia. L’obiettivo principale è sostenere la transizione dei giovani verso un’occupazione stabile e di qualità nel settore delle arti contemporanee, attraverso la formazione non formale e l’esperienza pratica.

Ne parliamo con Pietro Gaglianò, direttore artistico della prima residenza