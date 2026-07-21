www.controradio.it Il progetto Toscana accessibile vince il premio urbanistica 2026 Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:06:26 Share Share Link Embed

Un percorso di design strategico che attraversa le politiche regionali, dall’abbattimento delle barriere architettoniche alla valorizzazione dei territori secondo i principi del Design for All. È il progetto “Toscana Accessibile”, promosso dalla Regione Toscana, annunciato oggi tra i vincitori a livello nazionale – nella categoria “Piani e programmi” – del Premio Urbanistica 2026, il riconoscimento promosso dalla storica rivista dell’Inu e assegnato ogni anno nell’ambito di Urbanpromo, la grande rassegna nazionale che mette ogni anno a confronto i massimi esperti del settore.

Il premio sarà consegnato nel corso della 23ª edizione di Urbanpromo – Progetti per il Paese, in programma dal 10 al 13 novembre presso l’Innovation Center della Fondazione CR Firenze.

Valentina Cosmi coordinatrice del premio