    Il progetto Toscana accessibile vince il premio urbanistica 2026

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    Il progetto Toscana accessibile vince il premio urbanistica 2026
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    Un percorso di design strategico che attraversa le politiche regionali, dall’abbattimento delle barriere architettoniche alla valorizzazione dei territori secondo i principi del Design for All. È il progetto “Toscana Accessibile”, promosso dalla Regione Toscana, annunciato oggi tra i vincitori a livello nazionale – nella categoria “Piani e programmi” – del Premio Urbanistica 2026, il riconoscimento promosso dalla storica rivista dell’Inu e assegnato ogni anno nell’ambito di Urbanpromo, la grande rassegna nazionale che mette ogni anno a confronto i massimi esperti del settore.
    Il premio sarà consegnato nel corso della 23ª edizione di Urbanpromo – Progetti per il Paese, in programma dal 10 al 13 novembre presso l’Innovation Center della Fondazione CR Firenze.
    Valentina Cosmi coordinatrice del premio