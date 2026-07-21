Un percorso di design strategico che attraversa le politiche regionali, dall’abbattimento delle barriere architettoniche alla valorizzazione dei territori secondo i principi del Design for All. È il progetto “Toscana Accessibile”, promosso dalla Regione Toscana, annunciato oggi tra i vincitori a livello nazionale – nella categoria “Piani e programmi” – del Premio Urbanistica 2026, il riconoscimento promosso dalla storica rivista dell’Inu e assegnato ogni anno nell’ambito di Urbanpromo, la grande rassegna nazionale che mette ogni anno a confronto i massimi esperti del settore.
Il premio sarà consegnato nel corso della 23ª edizione di Urbanpromo – Progetti per il Paese, in programma dal 10 al 13 novembre presso l’Innovation Center della Fondazione CR Firenze.
Valentina Cosmi coordinatrice del premio
Il progetto Toscana accessibile vince il premio urbanistica 2026
Un percorso di design strategico che attraversa le politiche regionali, dall’abbattimento delle barriere architettoniche alla valorizzazione dei territori secondo i principi del Design for All. È il progetto “Toscana Accessibile”, promosso dalla Regione Toscana, annunciato oggi tra i vincitori a livello nazionale – nella categoria “Piani e programmi” – del Premio Urbanistica 2026, il riconoscimento promosso dalla storica rivista dell’Inu e assegnato ogni anno nell’ambito di Urbanpromo, la grande rassegna nazionale che mette ogni anno a confronto i massimi esperti del settore.